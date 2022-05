OM : L’entraineur du Feyenoord annonce la couleur pour ce soir !

Ce soir, l’Olympique de Marseille affronte le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Conference League, dans un stade Vélodrome bouillant. Surpris par une équipe néerlandaise joueuse et qui presse haut, les marseillais ne voudront pas se faire surprendre comme à l’aller. Ils savent à quoi s’attendre car Arne Slot a confirmé que son équipe ferait tout pour appliquer la même recette qu’à l’aller.

C’est le match le plus attendu de la semaine. Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Feyenoord Rotterdam dans un stade Vélodrome qui ne demandera qu’à vibrer et voir son équipe se qualifier pour une nouvelle finale européenne. À l’aller, les hommes de Sampaoli ont été battus (2-3), il faudra donc gagner par au moins deux buts d’écart ce soir pour passer. Et les marseillais le savent, cette quête est loin d’être acquise. Ils auront face à eux, une équipe qui va les presser de la même manière qu’au match aller à Rotterdam

On va essayer de jouer avec la même intensité — Slot

À l’extérieur, les phocéens avaient été surpris par cette équipe qui leur avait imposé un pressing constant et qui se trouvait parfaitement dans les petits espaces. Les hommes d’Arne Slot avait su exploiter la moindre erreur des marseillais et cela serait fort étonnant qu’ils se mettent à faire des cadeaux ce soir. En conférence d’avant-match, le coach néerlandais a confirmé que son équipe venait chercher la qualification en jouant, en attaquant et qu’ils allaient tout faire pour reproduire la même prestation qu’à l’aller :

« On a bien joué au foot pour arriver jusqu’ici. On va essayer de jouer avec la même intensité. On va avoir les deux phases pour les deux équipes. Notre but, c’est de presser haut et d’être fort défensivement. J’ai vraiment envie de jouer demain. C’est une demi-finale dans un très grand stade. Ce qui est surtout spécial, c’est la demi-finale. On a l’expérience de toute la saison. On a vu la semaine passée que Marseille peut aussi très bien jouer en contre-attaque. C’est difficile à lire le jeu de Marseille. Payet joue parfois en tant qu’attaquant, parfois sur la gauche. Cette équipe aime avoir le ballon pour créer des occasions. On peut faire des contre-attaques si on joue haut… » Arne Slot – Source: Conférence d’avant match (04/05/2022) Slot se méfie de Payet et de Milik !

C’est bien connu, les grands joueurs sont au rendez-vous dans les grands matchs. Ce soir l’OM aura besoin d’un grand Dimitri Payet et d’un Arkadiusz Milik qui retrouve les chemins des filets, si ce dernier est aligné. Interrogé sur leur cas en conférence d’avant-match, le coach du Feyenoord a reconnu le danger que représente ces deux joueurs pour son équipe :

« Payet joue parfois en tant qu’attaquant, parfois sur la gauche (…) La meilleure position de Payet, ce serait à côté de moi sur le banc (sic). Milik est un très bon attaquant, il voit très bien la profondeur. S’il commence, Payet ne sera plus l’attaquant. Cela ne changera pas grand chose mais c’est un buteur qui a prouvé en Europe. C’est vrai que c’est important, il faudra en tenir compte ». Arne Slot – Source :Conférence de presse d’avant-match (04/05/2022)À lire également: OM Formation : Longoria rêve d’un technicien espagnol d’un club historique !