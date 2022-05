OM : Nullité, arrogance, corruption… le communiqué cinglant des South Winners sur l’arbitrage !

Après la défaite 0-3 de l’OM face à Lyon, le plus gros groupe des supporters marseillais, les South Winners ont publié un communiqué afin de pointer du doigt l’arbitrage, la Ligue…

Les SW ont sorti la sulfateuse. Le groupe de supporters marseillais s’insurge après la défaite 0-3 de l’OM face à Lyon. Les médias complices, l’arrogance de l’arbitre, les instances… tout le monde en prend pour son grade…

Le tristement célèbre Anthony Gauthier

« C’est un des plus grands comiques qui composent les instances arbitrales, le tristement célèbre Anthony Gauthier, coutumier du fait, qui fait montre de toute sa nullité, de la suffisance et de son arrogance pour nous la faire à l’envers une de plus et œuvrer clairement pour que notre équipe ne soit pas en mesure de gagner. La pression de certains dirigeants, qui peuvent avoir la main sur toute la LFP, autre institution corrompue de notoriété publique, était sans doute trop forte car son équipe ne peut pas se permettre de ne pas jouer la moindre compétition européenne. » South Winners – source : Communiqué (04/05/2022)

Sampaoli agacé par les décisions de l’arbitre !

Pas de nature à se cacher derrière les décisions arbitrales en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est cette fois lâché concernant l’arbitrage d’Anthony Gauthier sur cet Olympico :

» Oui car avant cette erreur, on était présents, je pense qu’on avait le contrôle mais cette situation a tout changé et on ne peut pas revenir dessus. Cela m’embête car on était meilleurs qu’eux avant le but lyonnais qui a tout changé. On a essayé ensuite de revenir mais ce but a vraiment tout changé. Oui, déception, c’est vraiment le mot. Sincèrement, ces décisions m’attristent, cette situation est très douloureuse à supporter pour nous mais on ne pourra pas changer ça. « Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse d’après-match (01/05/2022)