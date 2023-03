OM : Léo Balerdi répond aux critiques !

L’OM s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Rennes, le 5 mars. Souvent critiqué à cause de ses mauvaises performances, Léo Balerdi s’est arrêté en zone mixte d’après match pour affirmer que cela ne l’atteignait pas.

Avec cette victoire 1-0 face au Stade Rennais, l’OM conforte sa deuxième place en Ligue 1, avec 4 points d’avance sur Monaco et Lens. Un regain de confiance pour l’OM après la défaite 0-3 en championnat contre Paris, le 26 février et l’élimination en quart de finale de la coupe de France par Annecy, le 1er mars. En grande difficulté lors de la seconde mi-temps face à Annecy, Balerdi a relevé la tête à Rennes…

Je ne regarde pas les critiques… Je me concentre sur moi-même

»On est venu pour gagner. C’était un match difficile, on le sait. Mais on a remporté une victoire très importante. Rennes a eu des occasions comme nous mais on s’en sort bien avec ce 1-0. Je ne regarde pas les critiques. J’ai un peu d’expérience pour passer au-dessus de ça. Je me concentre sur moi-même. Si l’un d’entre nous fait un match difficile, il doit rester positif et continuer de travailler. Il doit garder la tête haute dans ces moments pour espérer inverser la tendance. Oui on a une très bonne mentalité grâce au coach et à son staff qui nous inculque une mentalité de gagnants. » Leonardo Balerdi – Source : Le Phocéen (5/03/2023)

Pas possible de prendre un but aussi ridicule — Genesio

« On a vu la différence entre une équipe mature et une autre moins mature. Malgré une entame difficile, on a fait une très bonne première période. On leur a posé beaucoup de problèmes et on aurait dû ouvrir le score. Malheureusement, quand vous voulez lutter pour le haut de tableau et le podium, vous devez montrer beaucoup plus de maturité. On connaissait l’importance de ce premier but et ce n’est pas admissible d’encaisser un but comme celui-là. Après, on a perdu le fil, on a moins bien occupé le terrain. Je ne sais pas, l’arbitre n’est pas obligé de siffler. On manque d’attention, de maturité, de tout ce que vous voulez. Quand vous voulez concurrencer ce genre d’équipe, ce n’est pas possible de prendre un but aussi ridicule. Nous, on a essayé de faire la même chose et vous avez vu ce qui s’est passé ? Alexis Sanchez est venu couper l’action. Le match se résume à ça. (…) C’est un coup d’arrêt qui nous montre qu’il est difficile pour nous de lutter contre ce genre d’équipe. Après, il reste 12 matches, on a aussi montré de belles choses. On va déjà s’accrocher pour conserver au moins cette cinquième place et pourquoi pas rêver de faire mieux. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (05/03/23)