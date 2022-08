Après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AC Milan, les médias italiens ont forcément analysé le match des Français. Pour la Repubblica, le message ne passe clairement pas du côté des joueurs de l’OM.

Igor Tudor a repris le banc de l’Olympique de Marseille après le départ de Jorge Sampaoli. Face à l’AC Milan ce dimanche, le coach croate a montré quelques limites tactiques et a perdu 2-0 contre le champion en titre de Serie A.

Les Marseillais donnent la sensation de ne pas comprendre Tudor

Les médias italiens étaient présents au Vélodrome pour observer la rencontre des Milanais mais aussi le coach Igor Tudor qu’ils connaissent de son expérience à Verone. Pour le média La Repubblica, le coach croate semble ne pas se faire comprendre par ses joueurs.

« A Marseille, le football proposé par Tudor – emprunté à Vérone du travail de Juric, inspiré de celui de Gasperini – n’est pas compris et l’équipe donne la sensation de ne pas croire en ce que l’entraîneur dit » Source : la Repubblica, traduction Guillaume MP (01/08/22)

Milan n’était pas mieux préparé mais juste meilleur ! — Tudor

Igor Tudor était en conférence de presse pour évoquer cette défaite sur le score de 2-0. Le coach croate ne passe pas par quatre chemins pour expliquer cette rencontre : il y avait une différence de niveau.

« Je suis d’accord avec vous, on a des connu des difficultés évidentes. On a affronté une équipe de haut niveau qui a fini devant l’Inter et la Juve la saison passée. Il y a un écart entre les deux équipes, surtout en première mi-temps. On a été un peu meilleur en seconde période. Mais on n’était pas prêt à affronter ce genre d’équipe. L’équipe du Milan était plus forte, tout simplement. Pas mieux préparée. Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/07/22)