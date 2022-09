OM : Les 10 joueurs les plus utilisés par Igor Tudor

Dans son édition du jour, la Provence détaille les dix joueurs les plus utilisés par Igor Tudor depuis le début de la saison.

Arrivé à l’OM cet été pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor a eu l’occasion de tester plusieurs joueurs. Avec l’arrivée de douze nouvelles recrues, le nouvel entraîneur Croate de l’OM a le choix. S’il ne manque pas d’accorder du temps de jeu à la plupart des éléments de son effectif, certains joueurs reviennent plus que d’autres. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss qui est le joueur le plus utilisé par Tudor depuis la reprise du championnat.

Jonathan Clauss seul en tête

Le défenseur international a déjà disputé près de 816 minutes de jeu toutes compétitions confondues. L’ancien lensois réalise un début de saison très prometteur et s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du système d’Igor Tudor. S’il a lui-même reconnu une baisse de régime lors des deux derniers matchs de l’OM, le défenseur de 29 ans a une nouvelle fois été sélectionné par Didier Deschamps pour les deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations.

Auteur d’un très bon début de saison, l’international, à bout de souffle lors de ses deux derniers matches à l’OM, pourra-t-il maintenir la cadence ?#OM #TeamOMhttps://t.co/UkvzFVrbbY — La Provence OM (@OMLaProvence) September 24, 2022

Cinq recrues parmi les dix joueurs les plus utilisés

Avec Jonathan Clauss, quatre autres recrues marseillaises font partie des joueurs les plus utilisés par Igor Tudor. Nuno Tavares est le seul joueur de l’effectif avec l’ancien lensois a dépassé les 800 minutes de jeu toute compétition confondus. Chancel Mbemba qui s’est rapidement imposé comme le taulier de la défense marseillaise bénéficie lui aussi de la confiance totale de son entraîneur. Remplaçant en début de saison, Jordan Veretout a gagné une place de titulaire dans le milieu de terrain marseillais au côté de Valentin Rongier.

OM : Clauss et Tavares, gagnants du début de l’ère Tudor https://t.co/SXcG4p64fR pic.twitter.com/OWTkJQzssq — WF OM (@WYN_OM) September 21, 2022

Valentin Rongier en nouveau taulier, Dimitri Payet absent

L’ancien nantais est lui aussi devenu un élément indispensable du système mis en place par Igor Tudor à l’OM. Troisième joueur le plus utilisé par l’entraîneur Croate, le milieu de terrain de 27 ans a même été promu capitaine cette saison et vient de signer une prolongation de contrat de deux ans avec le club phocéen. Titulaire à seulement trois reprises depuis le début de saison, Dimitri Payet est logiquement absent de cette liste. Si Tudor a récemment confirmé faire confiance à Payet, le réunionnais va devoir prendre son mal en patience et redoubler d’effort pour retrouver une place dans le onze de l’entraîneur Croate.

Très heureux et fier de vous annoncer ma prolongation à l’@OM_Officiel jusqu’en 2026 💙 pic.twitter.com/C7PFAkpRnK — Valentin Rongier (@Valrongier28) September 20, 2022

Le classement des 10 joueurs les plus utilisés par Igor Tudor