OM : Les 3 grands absents de la liste UEFA !

L’OM va affronter le Shakhtar en 16e de finale de Ligue Europa. Avant ce rencontre, le club a pu recomposer sa liste pour cette compétition et a été obligé de faire des choix, trois joueurs ne pourront pas participer à cette compétition…

Si Quentin Merlin, Faris Moumbagna et Luis Henrique ont été ajouté à la liste, ce n’est pas le cas des recrues Jean Onana et Ulisses Garcia. Pape Gueye qui n’a pas répondu favorablement aux offres de prolongations et qui devrait partir libre en juin n’a pas été rajouté.

Onana, Garcia et Gueye non inscrits

La liste de l’OM en Ligue Europa

Gardiens :

Lopez, Blanco

Défenseurs :

Murillo, Clauss, Merlin, Meité, Mbemba, Gigot, Balerdi

Milieux :

Rongier, Veretout, Kondogbia, Ounahi

Attaquants :

Harit, Ndiaye, Sarr, Henrique, Aubameyang, Correa, Moumbagna

La liste B

Gardien : Ngapandouetnbu

Défenseur : Caprice, M’Madi

Milieux : Nadir, Sciortino

Attaquants : Hassad, Tunkadi

L’Olympique de Marseille va reprendre son aventure en Europa League face au Shakhtar Donetsk dès la mi-février. Mais avant de jouer contre le club marseillais, les Ukrainiens se préparent avec des matchs amicaux.

En stage en Turquie avant de jouer l’OM dans près de deux semaines, le Shakhtar a perdu ses dernières rencontres ! Face aux Tchèques du club de Hradec Králové, ils ont essuyé une défaite (0-2) et face aux Bosniens du FK Velež Mostar, une défaite sur le score de 3-2. La préparation ne se passe pas comme prévue pour les Ukrainiens qui laissent donc des motifs d’espoir aux Marseillais pour la double confrontation afin de passer en huitièmes de finale !

Les affiches de ces 16e de finale de Ligue Europa :

Feyenoord Rotterdam – AS Rome

AC Milan – Rennes

Lens – Fribourg

Young Boys Berne – Sporting Portugal

Benfica – Toulouse

Braga – Karabagh FC

Galatasaray – Sparta Prague

Chakhtior Donetsk – Marseille