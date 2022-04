OM: Les ambitions élevées de Valentin Rongier

Depuis son arrivée en tant que joker en septembre 2019, Valentin Rongier a grimpé les échelons au fil du temps. Ancien capitaine du FC Nantes, il se dit prêt à prendre plus de responsabilités et nourrit des ambitions élevées…

Pas dans les plans de Jorge Sampaoli au début de la saison, Valentin Rongier est désormais l’une des pièces essentielles. S’il évolue dans un rôle différent de celui qu’il a pu connaître lors des saisons précédentes, il excelle dans son rôle de latéral droit hybride. Arrivé à l’été 2019, Rongier commence à être un des anciens du vestiaire marseillais et se verrait bien prendre plus de responsabilités si l’occasion se présentait.

Il a évoqué ses ambitions au micro de Téléfoot :

Ramener un titre, ce serait très beau– Rongier

« Il rêve d’une qualif en Ligue des champions, aller le plus loin possible en Europe et ramener un titre, ce serait très beau. Les gros matches vont arriver, les autres vont lâcher des points et ce sera à nous d’être le plus réguliers possible. » Valentin Rongier— Source: TF1 (03/04/22)

Basile Boli n’a pas hésité a dressé des éloges envers le joueur de l’OM :

C’est le futur capitaine– Boli

« C’est vraiment le futur capitaine parce qu’il a un poids dans le groupe. On sait que c’est quelqu’un de plus réservé, ce n’est pas le mec qui court le plus vite, ce n’est pas le mec qui saute le plus haut, mais celui qui est toujours bien placé et apporte au collectif quelque chose de plus sûr. On a la chance d’avoir un joueur comme Rongier et, vraiment, pour Sampaoli, c’est quelqu’un de très important. » Basile Boli— Source: Téléfoot (03/04/22)

Basile Boli sur @Valrongier28 : « Ce n’est pas le mec qui court le plus vite, le mec qui saute le plus haut, mais toujours le mec le mieux placé et celui qui apporte au collectif quelque chose de plus sûr. On a de la chance d’avoir un mec comme Rongier. » pic.twitter.com/lz77A575eJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 3, 2022

Basile Boli sur @Valrongier28 : « C’est vraiment un futur capitaine parce qu’il a un poids dans le groupe, on sait que c’est quelqu’un de plus réservé. » #OM pic.twitter.com/a7r3MhPcJf — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 3, 2022

Rongier prêt à prendre le brassard mais…

A LIRE AUSSI: OM: Guendouzi et Saliba font preuve de « beaucoup de maturité » selon Deschamps !

Capitaine du FC Nantes avant de débarquer à Marseille, Valentin Rongier à l’habitude des responsabilités. Dans L’Equipe, le milieu de terrain se dit prêt à prendre le brassard si on lui demande même s’il a conscience que d’autres joueurs sont peut-être plus légitimes que lui d’être capitaine d’équipe.

« Un des leaders identifiés de cette équipe ? Oui, pourquoi pas ? Ce n’est pas mon but. On n’arrive pas dans un club grand comme l’OM en voulant s’imposer comme le capitaine, ça, ça n’existe pas. D’autant plus quand il y a des Steve, des Dimitri, des Bouba, beaucoup plus légitimes. Mais je suis prêt. Si un jour on me dit “Valentin, tu prends le brassard”, ce sera avec une grande fierté. » Valentin Rongier – Source: L’Equipe