OM: Grosse ambiance et beaucoup de supporters au Vélodrome depuis le début de saison

Le Vélodrome a retrouvé une énorme ambiance cette saison. Le travail de Pablo Longoria et l’équipe proposée par Jorge Sampaoli ont fait revenir les supporters au stade. Comme l’attestent les chiffres de cette saison.

En effet, le journal La Provence publie les affluences du Vélodrome cette saison, une base de 50000 spectateurs s’est installée. A noter l’énorme ambiance à l’occasion de la reception du PSG il y a 10 jours dans un stade comble…

Affluence du stade Vélodrome saison 2021/2022

OM – Bordeaux : 50 000 spectateurs (jauge)

OM – Saint-Étienne : 55 039

OM – Rennes : 54 188

OM – Lens : 50 001

OM – Galatasaray : 49 870

OM – Lorient : 57 349

OM – Paris : 65 121

On sent la joie renaître même si, avant le covid, le stade était déjà plein — Cataldo

« L’engouement a toujours été là, mais les gens ont retrouvé la joie et le bonheur d’aller au stade. On sent la joie renaître même si, avant le covid, le stade était déjà plein. Avant, les gens étaient un peu désabusés. On ne voyait pas le bout de l’impasse dans la gestion du club. Aujourd’hui, on a l’impression qu’il y a les bonnes personnes aux bonnes places. Pablo Longoria a de bons rapports avec les joueurs, l’entraîneur et les supporters. Il connaît le vrai foot, pas celui qu’on joue sur la Nintendo. Il est latin et a compris Marseille. Il s’est tout de suite adapté, il a tout compris. Avec des moyens réduits, il a bâti une équipe qui tient la route. Quand l’OM joue bien, ça met du baume au cœur et ça réjouit les gens. Ça, Pablo Longoria l’a bien compris. Ici, il y a toujours eu ce potentiel, et il est énorme. J’espère que ça ne va pas s’étioler comme ça s’est passé avec (Marcelo) Bielsa. Mais je ne pense pas que ça va se passer ainsi. On sent qu’on peut y arriver. On joue la Ligue Europa à fond, on respecte le public et on ne se cache pas comme le font certains clubs. Depuis le grand tremblement de terre, on dirait que les choses s’améliorent de jour en jour. Et on sent des perspectives arriver. Il y a des joueurs qu’on n’a pas vus à l’OM depuis un moment. Ils font le tour du stade après chaque match, qu’ils aient gagné ou perdu. Même eux ont retrouvé la joie de jouer. » Christian Cataldo – source : La Provence (03/11/2021)

