OM – PSG : L’incroyable ambiance du Vélodrome impressionne (même à l’étranger)

Lorsque le stade Vélodrome résonne de cette manière, il est difficilement comparable avec le reste des enceintes européennes. Et ce dimanche face au PSG, la maison des Marseillais était bouillante, de quoi impressionner le monde entier…

Une ambiance surréaliste

Le virage sud a déployé un magnifique tifo en 3D, tandis que le nord a adressé un message à la Ligue de Football Professionnel, « LFP Merda ».

Tifo 3D virage sud #OMPSG 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CpPOuetlwU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2021

Les médias étrangers impressionnés

Des médias argentins, espagnols, ont été impressionné par la ferveur que peuvent mettre les supporters de l’Olympique de Marseille.

😲 Una hora para que arranque el Clásico en Francia 🇫🇷⚽ entre el Olympique de Marsella y el PSG y este es el ambiente brutal 💥💥 que hay alrededor del estadio 🏟 como nos muestra nuestro enviado 🎤 @JonyFabbian #OMPSG pic.twitter.com/dDFWVI0Jb0 — MARCA (@marca) October 24, 2021

Torcida do Marseille agora há pouco, recebendo a equipe para o clássico diante do PSG pic.twitter.com/AGC7EMtIjZ — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) October 24, 2021

🙌 He sobrevivido al partido. 🔥 Os dejo algunas fotos del Vélodrome contra el PSG. No he visto una mierda del partido. Jamás lo olvidaré. pic.twitter.com/veTGQtZ7Nn — Natxo Torné (@groundhopperbcn) October 24, 2021

Des supporters/médias du monde entier, ont fortement apprécié l’OM et le Vélodrome hier soir 💙 ! :#TeamOM #OMPSG pic.twitter.com/CDLwTH2r13 — Fanatic0M (@Fanatic0M) October 25, 2021

Les joueurs et le coach ont apprécié

Les joueurs marseillais ont apprécié le spectacle en tribune :

« La plupart du temps, ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt bien défendu. On a eu quelques occasions. Et à la fin on a eu des occasions, on aurait pu gagner. Mon but annulé ? La VAR a dit qu’il y avait hors-jeu, il faut l’accepter. C’était fou pendant tout le match. J’ai joué dans beaucoup de stade mais ici c’est incroyable. Je suis très heureux de jouer devant ces supporters » Arek Milik— Source: Zone mixte (24/10/21)

« Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu’il génère. C’est pour ça que j’ai préféré venir ici. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (24/10/2021)