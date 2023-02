OM: Les compliments d’Isla sur ce joueur majeur de Tudor !

Alexis Sanchez est l’un de joueurs clés de l’OM, avec 13 buts en 28 matchs. Son compatriote, et ancien défenseur olympien s’est montré admiratif envers l’ancien attaquant d’Arsenal…

L’attaquant chilien a marqué ses huitième et neuvième buts en vingt-trois journées de Ligue 1. Ce qui en fait le meilleur buteur olympien cette saison mais aussi le buteur olympien le plus performant après vingt-trois journées de championnat depuis… Bafétimbi Gomis en 2016/17 !

L’ex-international français était parvenu à inscrire treize buts en vingt-trois journées. Derrière lui, ça avait été plus dur au poste d’attaquant de pointe. Ni Valère Germain ni Konstantinos Mitroglou ni Dario Benedetto ni Arkadiusz Milik* n’avaient de stats aussi élevées après vingt-trois journées. Seul Florian Thauvin était parvenu à un meilleur total en 2017/18 et 2018/19. Comme quoi, même s’il n’est pas un attaquant axial de formation, Sanchez tient parfaitement le rôle…

Son compatriote Isla s’est exprimé par rapport à son niveau a l’OM :

Sanchez est en train de renaitre– Isla

« Je pense qu’il est en train de renaitre et ils croient en lui. Je sais qu’Alexis se sent aimé dans une équipe comme celle-ci, avec les coéquipiers et les supporters qu’il y a. L’OM est un club, si tu cours, ils vont énormément t’aimer. Je suis content, car il a un entraîneur qui a confiance en lui et qui lui donne du plaisir pour trouver son jeu. Ça se voit quand il profite, je suis heureux de ce qu’il est en train de faire actuellement, car clairement, nous arrivons à un âge où au lieu de s’amuser, on se rapproche plus de la retraite. » Mauricio Isla— Source: Mision Deporte (17/02/23)

Je ne vois pas pourquoi il tenterait sa chance ailleurs

»Tous les feux sont au vert. Il est meilleur buteur du club, c’est un leader d’équipe, un gars qui se régale avec le public et le stade. Je ne verrai pas trop l’intérêt, pour un joueur qui a toutes ces satisfactions de le voir tenter sa chance autre part. Surtout qu’on est deuxième au classement, voir qu’on peut jouer le titre. Dans un club comme l’OM, où tout lui correspond. Si en plus on se renforce avec deux nouveaux joueurs d’expérience de haut niveau, on peut faire une campagne de ligue des champions un peu plus performantes que les années précédentes. A 34 ans, aller tenter sa chance alors que tu joues à l’OM… » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (16/02/2023).