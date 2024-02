OM : Les confidences de Courbis sur l’arrivée de Gasset

L’Olympique de Marseille est en crise et vient de changer de coach avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Rolland Courbis a commenté l’arrivée du coach de 70 ans et a confié qu’il avait été sondé par des proches du club…

Dans le podcast After Marseille, Rolland Courbis a évoqué l’arrivée de Jean Louis Gasset comme coach de l’OM.

« J’ai eu deux coups de fil de personnes me disant « tiens-toi prêt tu vas recevoir des coups de fil ». Ça serait une énorme joie de penser que je peux filer un coup de main pour 3 mois au club de la ville ou je suis né. Comment je peux dire non, cela aurait été impossible. J’ai été sondé mais pas par Pablo, des gens proches du club ou de la Provence. (…) 2 ou 3 arrières centraux, ce n’est pas seulement un problème d’organisation. Jean Louis doit discuter avec les joueurs pour savoir comment ça va et savoir quelle est la meilleure solution. Tu peux dégager une organisation, mettre en place un plan A, un plan B. Il y a un effectif avec des qualités et des défauts, il faut trouver les complémentarités, Gattuso cela a été décevant de le voir nous expliquer qu’il n’aimait pas la défense à 3. On veut voir l’OM progresser, ne pas gagner les matchs à 11 contre 10 c’est incroyable. Il ne faut pas compliquer la situation, il ne faut pas faire un match pour savoir qui est le plus responsable de la situation. Je serai surpris que l’OM perde face au Shakhtar devant plus de 60000 supporters… »

Je serai surpris que l’OM perde face au Shakhat devant plus de 60000 supporters

🔵 ⚪Podcast After OM ► https://t.co/EBWSWM4NCc Croyez-vous au redressement de l’OM avec Gasset ? Qu’attendez-vous de la mission de 4 mois du nouveau coach marseillais ? 👥 @gilbertbrisbois @flogermain @rollcourbis pic.twitter.com/59unVFG0nu — After Foot RMC (@AfterRMC) February 21, 2024



Gennaro Gattuso ne terminera même pas la saison à l’OM après être arrivé à la fin du mois de septembre. Le coach italien est remplacé par Jean-Louis Gasset qui va essayer de sauver ce qu’il reste avec cet effectif. Pour Samir Nasri qui a été invité à réagir à cette nomination, c’est le casting parfait pour relancer la machine !

Jean-Louis Gasset peut faire la maille

« Cela fait 8 matchs que l’OM ne gagne pas. Ils se sont dits que le changement d’entraîneur créerait l’électrochoc. Ils ont choisi Jean-Louis Gasset, qui pour moi est la bonne personne pour un peu réveiller les joueurs. Ce n’est pas un problème d’effectif ou de qualité. C’est plus un problème mental. Jean-Louis Gasset peut faire la maille », a expliqué l’ancien minot sur Canal +.

A LIRE AUSSI : OM : L’effet Gasset se fait déjà ressentir auprès des joueurs?

🗨️ « Jean-Louis Gasset, la bonne personne pour réveiller les joueurs » Samir Nasri réagit à l’arrivée du technicien français sur le banc de l’OM 🗣️ pic.twitter.com/88F8mktSit — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 20, 2024

On a besoin de voir comment les gens réagissent à notre discours

« Le dispositif/style de jeu? C’est trop tôt parce qu’on a besoin de voir comment les gens réagissent à notre discours. Après il faut prendre les joueurs importants et les mettre géographiquement au meilleur endroit sur le terrain et ensuite on construit l’équipe. Balerdi est suspendu contre le Shakhtar, Clauss contre Montpellier. Il faut jouer avec les forces de l’équipe. Il faut mettre les leaders dans les meilleures conditions sur le terrain mais on a toujours des blessés, des suspendus et on doit s’adapter », a expliqué Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce mardi.