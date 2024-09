OM : les confidences de Neal Maupay sur De Zerbi !

Après quasiment une semaine de repos offerte par le coach marseillais, Neal Maupay a enfin eu sa conférence de presse de présentation. De quoi évoquer plusieurs sujets comme son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi ou encore le choc face à Nice samedi.

Arrivé en toute fin de mercato pour remplacer Faris Moumbagna en tant que doublure d’Elye Wahi, Neal Maupay a enfin eu sa conférence de présentation. Il a entre temps eu la chance de disputer son premier match sous les couleurs de l’OM face à Toulouse. Durant cette conférence il a pu notamment évoquer le caractère de son nouveau coach, Roberto De Zerbi : « Il est partout, il ne tient pas en place, il a le souci du détail, s’il a quelque chose à dire il va le dire à n’importe quel joueur, il met tout le monde sur un pied d’égalité. On ressent que quand il nous reprend, c’est pour nous faire progresser. En dehors de l’entraînement, il est chaleureux. Il est très à l’aise, on peut discuter de tout avec lui, sa porte est toujours ouverte. », a déclaré l’attaquant français.

De Zerbi tire déjà tout le monde vers le haut !

Le buteur marseillais continue. « C’est un passionné. Il tire déjà tout le monde vers le haut. Pas un seul jour où les entraînements ne sont pas intenses, ça part de l’échauffement. Dès qu’il y a une mauvaise passe, un mauvais positionnement d’un mètre, ça le rend fou. C’est cette recherche de la perfection qui peut nous faire progresser très vite. Dès que j’ai parlé avec lui c’était comme une évidence. J’ai eu énormément de retours de mes anciens coéquipiers à Brighton. J’ai reçu énormément de coups de fils de gens me disant : fonce ! Le coach est un monstre, il va te faire progresser. » Dans un deuxième temps il a également pu parler du choc qui l’attend samedi face au club où tout a commencé pour lui, Nice. « C’est mon club formateur donc forcément c’est spécial mais je suis quelqu’un qui me donne à 100%. Quand je porte un maillot j’ai le devoir de me battre pour lui et ça ne va pas changer samedi. Quand je suis sur le terrain j’ai qu’une idée c’est gagner. »

