OM: Les couleurs du maillot domicile 2022-23 dévoilées ?

Cette saison, le maillot domicile style rétro est plutôt plébiscité par les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour le prochain exercice, Puma devrait à nouveau miser sur le côté historique…

Associé avec l’Olympique de Marseille depuis le 1er juillet 2018, l’équipementier Puma a pris la relève d’Adidas pour s’occuper des nouveaux maillots du club phocéen chaque saison. L’OM et Puma se sont mis d’accord sur un contrat d’une durée de 5 ans avec 15 millions d’euros par an.

D’après le site très bien renseigné sur le sujet Footy Headlines, le prochain maillot de l’OM domicile de la saison 2022-23 sera aux couleurs de celui des années 70-80 époque Marcel Leclerc, un bleu bien plus foncé qu’aujourd’hui.

💣𝐋𝐞𝐚𝐤𝐞𝐝: Marseille 22-23 Home Kit to Feature Classic Color Combo: https://t.co/ZgJ0IApRuH — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 28, 2021

Nous tiendrons compte des commentaires pour les futurs maillots – Björn Gulden

Cette saison, Puma a décidé d’appliquer ce design de maillot aux différents clubs sponsorisés (AC Milan, Dortmund, Manchester City…). Les supporters de ces derniers n’apprécient pas non plus l’absence du logo de leurs équipes respectives. Face à cette polémique, le patron de Puma, Björn Gulden a pris la parole.

« Nous regrettons la colère des supporters et nous souhaitons nous excuser. Les critiques sont liées au fait que le logo du BVB est seulement incorporé ton sur ton plusieurs fois sur le tissu, ainsi qu’en relief plus grand sur la poitrine du maillot, mais qu’il n’est pas clairement mis en évidence en tant qu’écusson. Nous avons vraiment pris les commentaires à coeur et nous en tiendrons compte pour les futurs maillots, comme nous l’avons fait par le passé. » Björn Gulden– Source : Ruhr Nachrichten (17/09/2021)