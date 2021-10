OM: Les coulisses du tifo 3D en virage sud

Lorsque le stade Vélodrome résonne de cette manière, il est difficilement comparable avec le reste des enceintes européennes. Et ce dimanche face au PSG, la maison des Marseillais était bouillante, de quoi impressionner le monde entier. Hamza, capo des Winners a détaillé la confection de cette oeuvre…

Le virage sud a déployé un magnifique tifo en 3D, un chef d’oeuvre impressionnant. Interrogé par 20 minutes, le capo des Winners a détaillé tout le travail réalisé par le groupe :

L’un des plus beaux tifos qu’on a fait– Hamza

« On est super satisfaits. Honnêtement que ce soit pour les jeunes ou les anciens, c’est l’un des plus beaux tifos qu’on a fait. Encore aujourd’hui, on reçoit plein de messages. On est choqués de l’impact qu’il a pu avoir. En fait on l’avait prévu pour le match OM – Paris de 2020 qui a finalement été annulé à cause du confinement. On s’était déjà mis d’accord sur les dessins, leurs positions et on avait commencé à tracer tout ça. Avant de tout laisser en suspension. Il y a ceux qui donnent les consignes, et ceux qui les exécutent. On a dû faire les remplissages, les détails des visages, les lundi et mardi. Ensuite le jeudi, vendredi et samedi on a fait les découpes et les poses sur le filet. On a des gens qui dessinent, d’autres qui peignent, et un voilier nous coud notre grande voile. Il y a ceux qui donnent les consignes, et ceux qui les exécutent. On a dû faire les remplissages, les détails des visages, les lundi et mardi. Ensuite le jeudi, vendredi et samedi on a fait les découpes et les poses sur le filet. On a des gens qui dessinent, d’autres qui peignent, et un voilier nous coud notre grande voile. On payera le prix, on est des grands garçons. On sait qu’on va être sanctionnés mais ça restera à jamais gravé dans notre mémoire. On assumera notre passion. » Hamza, capo des Winners— Source: 20 minutes

Tifo 3D virage sud #OMPSG 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/CpPOuetlwU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2021

Les médias étrangers impressionnés

Des médias argentins, espagnols, ont été impressionné par la ferveur que peuvent mettre les supporters de l’Olympique de Marseille.