OM : Les critiques sur Sampaoli sont-elles justifiées ?

Extrait de l’émission d’après match en direct sur notre chaîne Youtube consacrée au questions / réponses avec les internautes. Les critiques à l’encontre de Sampaoli et du jeu de son équipe sont-elles justifiées ? Nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol accompagnés du YouTuber PUN répondent à cette question.

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul ce dimanche soir face au LOSC (1-1) lors du match de clôture de la 21e journée de Ligue 1. Extraits du débrief d’après à chaud concernant les critiques à l’encontre du jeu proposé par Jorge Sampaoli.

« Sampaoli c’est pas Bielsa, je suis d’accord, ce n’est pas du tout le même genre de jeu. C’est vrai qu’on ne se régale pas autant qu’en début de saison au mois d’Août quand c’était du football Total et que ça partait dans tous les sens. Mais je suis désolé, tu a tout le temps la possession, tu te crée beaucoup d’occasions tu fait beaucoup de frappes. Il y a 16 tir ce soir. S’il n’y avait pas d’occasion je pourrais entendre ces critiques. mais là en seconde période tu as pleins d’occasions, tu ne t’ennuie pas. Avec Villas-Boas c’était l’enfer. Il avait fait trois mois sympas, et après c’était l’enfer tous les gens ont oublié ça. Je trouve que Sampaoli est beaucoup critiqué mais quand même en terme de résultant c’est plutôt bon mis à part le raté en Ligue Europa. En ligue 1 il n’y a que trois défaites et tu est troisième avec un jeu plutôt agréable. Il manque cette finition. Si tu avais cette finition tu serais second haut la mains et tout le monde serait content » Nicolas Filhol – Source Football Club de Marseille (16/2022)

« Attendez on passe de Villas-Boas à Sampaoli… Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il fallait les encaisser les matchs avec Villas Boas, c’était dur. à regarder… Là ce soir il y a 1-1 d’accord mais pendant 90 minutes je me suis régalé j’ai vu un match de foot, J’ai vu de l’intensité, même s’il y a des erreurs techniques et que l’on a des manques dans la finition. On a 80% de possession et de on a fait je ne sais pas combien de tirs… » PUN – Source Football Club de Marseille (16/2022)