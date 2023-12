OM : Les déclarations fortes de Pierre Sage avant de venir au Vélodrome

Fabio Grosso étant été limogé, c’est Pierre Sage qui sera sur le banc lyonnais pour le match face à l’OM ce mercredi soir. Il s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

Avant de venir à Marseille ce mercredi pour y affronter l’OM au Vélodrome après les incidents du match prévu il y a quelques semaines, Lyon se prépare au choc. C’est Pierre Sage, coach intérimaire, après le limogeage de Fabio Grosso, qui devrait être le banc ! L’entraîneur s’est exprimé au sujet de ce match important en conférence de presse ce lundi.

A LIRE AUSSI : OM : Ce qui inquiète Gattuso sur cette fin d’année !

🎙️ En conférence de presse, Pierre Sage s’exprime lui aussi sur l’état d’esprit du groupe avant de retourner à Marseille ⤵️#OMOL pic.twitter.com/wbW7Seqolj — Olympique Lyonnais (@OL) December 4, 2023

Je suis surpris de jouer ce match dans ces conditions, mais on ne va pas se victimiser

« Sur le plan sportif, c’est bien d’affronter l’OM maintenant. Car il faut jouer des gros matches pour affirmer notre ambition de bien jouer. Je suis surpris de jouer ce match dans ces conditions, mais on ne va pas se victimiser, affirme Pierre Sage devant la presse. On s’attend à ce que le transport soit sécurisé afin d’aborder le match de la meilleure des manières. On doit se rendre imperméables au contexte en se concentrant sur le match et donc sur le jeu. Je vis la mission exactement de la même manière, je raisonne jour après jour, avec l’idée de faire avancer l’équipe et les joueurs. Vous êtes sympas sur vos commentaires après Lens, mais ce sont les joueurs qui ont joué. Moi je leur ai simplement donné des idées et la liberté de prendre des décisions. Eux, ils ont choisi de les appliquer. Je suis très impatient du match à Marseille, pour qu’on fasse mieux. »