Mercato OM : Les détails du transfert de Bakambu

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a seulement six mois, Cédric Bakambu n’a pas su convaincre sa direction ainsi que les supporters du club phocéen. Il s’est engagé ce vendredi avec l’Olympiakos en Grèce.

Pablo Longoria a remué ciel et terre pour vendre un dernier joueur avant la fermeture définitive du marché des transferts. Après le transfert de Duje Caleta-Car à Southampton, le départ d’un attaquant était souhaité pour faire de la place aux nouvelles recrues. Si les négociations entre Nice et l’OM pour Bamba Dieng ont été rompues, Cédric Bakambu qui souhaitait initialement rester à l’OM a été invité par la direction à quitter le club. Non qualifié pour la Ligue des Champions, l’international Congolais s’est résigné à quitter Marseille et s’est engagé ce vendredi avec l’Olympiakos.

Aucune indemnité de transfert pour l’OM

Arrivé à la mi-janvier à l’OM, Cédric Bakambu a négocié une résiliation de contrat à l’amiable avec la direction olympienne avant de s’engager avec l’Olympiakos. Avec le départ du buteur de 31 ans, Longoria va se libérer d’un des plus gros salaires de l’effectif. Le congolais touchait en effet 400 000 euros brut mensuel, ce qui faisait de lui un des cinq joueurs les mieux payés de l’équipe. L’OM ne récupérera toutefois pas d’indemnité de transfert. Frank McCourt, le propriétaire Américain du club attendait des entrées d’argent avec les ventes de plusieurs indésirables, dont Bakambu. Il sera sans doute déçu de l’issue du dossier…

🔵⚪️ Cédric Bakambu va signer en Grèce à l’Olympiacos, comme indiqué par La Provence. Selon nos informations, il s’agit d’un transfert gratuit, sans aucune indemnité de transfert. — RMC Sport (@RMCsport) September 14, 2022

Le message d’adieu de Bakambu aux supporters

Cédric Bakambu s’est envolé en vers la Grèce ce jeudi pour signer son contrat avec l’Olympiakos. L’attaquant olympien a adressé un message d’adieu aux supporters marseillais.

« C’est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu’au bout durant cette campagne de qualification en LDC la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporter de ce beau club mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde. Bakagoal. » Cedric Bakambu – source : Twitter (15/09/2022)