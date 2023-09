OM: Les échanges étonnants entre Éric Roy à Bruno Génésio sur le début de saison marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille est invaincu après 4 matchs de Ligue 1 avec 2 victoires et 2 nuls. Ce week-end, Brest affrontait Rennes pour le compte de la 4e journée (1-1). Une conversation entre Bruno Genesio et Éric Roy a été captée par les caméras de Prime Video avant la rencontre.

Brest et Rennes se sont séparés bons amis sur un score nul et vierge à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, Bruno Génésio a salué le bon début de saison d’Éric Roy et a évoqué le manque de réussite des Brestois face à l’OM (défaite 2-0), toujours invaincu: « Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Mais c’est optimisé à 200%« , a commenté en rigolant le technicien de 55 ans. « Sur les quatre premiers matchs qu’ils font, ils prennent huit points« , a ajouté Génésio, qui semblait vouloir dire que c’était bien payé pour l’équipe dirigée par Marcelino.

💬 Conversion entre Bruno Genesio et Éric Roy sur L’OM : – Tu as fait un bon match Contre Marseille tu est bien payé ! – Alors eux , ils ont un c*l ‘comme ça ! – Sur les quatres premiers matchs qu’ils font ils prennent huits points . – Mais c’est optimisé a deux cent… pic.twitter.com/Ia3zJBKwIH — GP013 (@Gp_013) September 3, 2023

4 points de perdus en supériorité numérique

Cependant, le club phocéen peut nourrir des regrets. Menant au score et en supériorité numérique pendant 112 minutes face à Metz et Nantes suite aux expulsions de Abadacar Lô (59e) et Bastien Meupiyou (9e), les Olympiens auraient pu réaliser la passe de quatre et comptabiliser 12 points. Deux scénarios qui empêchent l’OM de virer en tête à la trêve internationale.