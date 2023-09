Concurrents OM : 57M€ dépensés, 139M€ encaissés… le bilan du mercato rennais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Rennes a encore été très actif sur le marché des transfert et a réussi à tirer son épingle du jeu. Si le club breton a misé sur des talents de Ligue 1 et de l’expérience, il a surtout très bien vendu !

Le club breton de l’actionnaire François Pinault n’a pas lésiné sur les chèques cet été encore. Le Stade Rennais a dépensé cet été pour près de 57 millions d’euros sur 7 joueurs. Les trio Le Fée, Blas et Rieder concentre la majorité des dépenses (50M€), l’expérimenté Matic a lui un gros salaire.

A lire : Mercato : Le PSG a failli jouer un très mauvais tour à l’OM…

Les arrivées (57M€)

Enzo Le Fée (20 M€) du FC Lorient (Ligue 1)

Ludovic Blas (15 M€) de Nantes (L1)

Fabian Rieder (15 M€) des Young Boys (Suisse)

Bertug Yildirim (5 M€) de Hatayspor (Turquie)

Nemanja Matic (2 M€) de l’AS Rome (Italie)

Gauthier Gallon (libre)

Geoffrey Lembet (libre)

A lire : OM : Le témoignage terrifiant de la femme du supporter agressé à Nantes

Côté départ, la liste est bien plus longue et les chèque conséquents. Plusieurs éléments sont partis libres (Hamari Traoré, Xeka, Romain Salin, Elias Damergy et Junior Kadile) ou à la fin de leur prêt (Djed Spence, Karl Toko Ekambi, Joe Rodon). Mais comme souvent, Rennes a réussi a très bien vendre certains de ses éléments : Doku est parti pour City (60M€), le jeune Ugochukwu a rejoint Chelsea (27M€) et Majer à lui signé à Wolfsburg pour 30M€.

Les départs pour 139M€ !

Jérémy Doku (60 M€) à Manchester City (Angleterre)

Lesley Ugochukwu (27 M€) à Chelsea (Angleterre)

Lovro Majer (30 M€) à Wolfsburg (Allemagne)

Loïc Badé (12 M€) au FC Séville (Espagne)

Serhou Guirassy (option d’achat de 9 M€) à Stuttgart (Allemagne)

Andy Diouf (5,5 M€) au FC Bâle (Suisse)

Loum Tchaouna (3 M€) à la Salernitana (Italie)

Birger Meling (2 M€) au FC Copenhague (Danemark)

Hamari Traoré (libre)

Xeka (libre)

Romain Salin (libre)

Elias Damergy (libre)

Junior Kadile (libre)

Noah Françoise à Maritimo (Portugal)

Matthis Abline (prêt) à Nantes (Ligue 1)

Dogan Alemdar (prêt) à Troyes (Ligue 2)

Alfred Gomis (prêt) au FC Lorient (L1)

Alan Do Marcolino (prêt) à Quevilly Rouen (L2)

Djed Spence (fin du prêt) à Tottenham (Angleterre)

Karl Toko Ekambi (fin du prêt) à Lyon (L1)

Joe Rodon (fin du prêt) à Tottenham (Angleterre)

Une équipe type sans doute en 4-3-3 avec trois recrues

Une balance des transferts est largement bénéficière (+82 millions d’euros). Pour l’instant, Bruno Genesio semble vouloir faire jouer son équipe en 4-3-3, avec l’apport de Matic au milieu, mais aussi des deux recrues Le Fée et Blas. Le club attend aussi le retour de blessure de Terrier.

Le onze type de Rennes : Mandanda – Truffert, Theate, Omari, Assignon – Matic, Le Fée, Bourigeaud, – Blas, Gouiri, Kalimuendo