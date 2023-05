OM : « Les entrées de Guendouzi et Payet arrivent trop tard ! »

Dans DFM, Thierry Mode est revenu sur la victoire de l’OM contre Auxerre ce dimanche. Il estime que les entrées de Payet et Guendouzi sont arrivées trop tard. L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche au Stade Vélodrome contre Auxerre (2-1) en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux marseillais de conserver un point d’avance sur Lens, vainqueur à Toulouse ce mardi (0-1). Entré en jeu à la place de Vitinha et Chancel Mbemba, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi ont permis à l’OM de renverser une situation qui semblait désespérée. L’ancien joueur d’Arsenal a délivré une superbe passe décisive sur le deuxième but marseillais d’Alexis Sanchez. À LIRE AUSSI : Ligue 1 : OM, RC Lens, Deux façons de voir la fin de saison J’aurai aimé voir Payet plus tôt Dans Débat Foot Marseille, Titi « c’est toi le boss » estime cependant que les entrées des deux joueurs sont arrivés trop tard : « Le fait du match, c’est l’entrée tardive de Payet et Guendouzi. On a la chance d’inverser le résultat mais si cela n’avait pas été le cas ? On parlerait des choix tardifs de Tudor. Ces choix lui ont donné raison mais j’aurai aimé que Payet rentre plus tôt, surtout dans un match comme ça. »

L’OM était meilleur avec Guendouzi dans le onze

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Franck Conte estimait que l’équipe mettait plus d’intensité lorsque l’ancien joueur d’Arsenal était sur le terrain : « Je préférai le jeu de l’OM quand il y avait Guendouzi dans le onze. Il y avait de l’intensité en début de saison avec un pressing haut. Guendouzi avait ce rôle avancé parce qu’il venait harceler la relance adverse. J’aime ce football là, j’aime cet OM là. C’est la patte de Tudor. Qu’on veuille l’admettre ou non, depuis qu’il y a Malinovskyi et Under, on retrouve moins cet OM du début de saison. Ils sont moins hauts, ils prennent moins de risques, ils mettent moins d’intensité. La deuxième partie de saison est d’ailleurs un oeu moins bonne que la première. Je regrette l’intensité du début de saison. » Le milieu international devrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs anglais se seraient déjà positionnés pour le recruter. Pablo Longoria espère une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer son joueur.