OM: Les folles exigences de Jorge Sampaoli, Griezmann pisté ?

Ce vendredi, l’histoire entre l’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli s’est terminée. Le coach a démissionné, et le club marseillais a officialisé son départ dans l’après-midi. Les ambitions de l’Argentin étaient bien trop élevées pour la direction olympienne…

Jorge Sampaoli l’avait déjà fait savoir en conférence de presse en fin de saison, il voulait un effectif adapté à l’ambition du club. L’OM s’est qualifié pour la Ligue des Champions, mais a perdu deux éléments clés Boubacar Kamara (fin de contrat) et William Saliba (prêt). Selon nos informations, Jorge Sampaoli avait des exigences incroyables en termes de recrutement. Dès la fin de la saison il a demandé des joueurs de gros calibres avec de gros salaires équivalents à des joueurs de C1. Des rémunérations supérieures à ce que touche Kevin Strootman qui revient de prêt.

Sampaoli voulait Griezmann et Sanchez

Selon l‘Equipe, Jorge Sampaoli aurait glissé le nom de Griezmann et de Renato Sanchez à son président. Dès lors, la direction marseillaise aurait compris qu’elle devrait surement faire avec un autre coach pour la suite du projet. D’autant que l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt a été clair en donnant la priorité et l’objectif de réaliser des ventes. D’après nos informations, ce qui a fait déborder le vase a été la question des gardiens. En début de saison dernière, Sampaoli ne comptait pas sur Mandanda, mais il s’est aperçu que Pau Lopez n’avait peut être pas le niveau de la C1. Alors que Steve Mandanda est un possible partant, le coach argentin a demandé le recrutement d’un gardien de niveau de C1 si cela se confirme. Une exigence refusé par la direction qui vient de faire un gros chèque pour payer l’option d’achat de Pau Lopez.

A moins d’un retournement de situation, Igor Tudor devrait bien être le nouvel entraîneur de l‘Olympique de Marseille après le départ de Jorge Sampaoli. Selon nos informations, le coach croate a trouvé un accord avec Pablo Longoria et est attendu ce lundi à Marseille.

La possession pas un élément important de son jeu– Crochet

« La méthode Tudor ne fait pas de la possession un élément important de son jeu, mais l’agressivité au moment de la récupération du ballon est essentiel. Son but est d’agresser les adversaires pour qu’ils ne peuvent pas installer leur jeu. L’Hellas Verone c’était l’équipe qui pressait le plus sans ballon en Serie A. Son équipe est organisée en 3-4-2-1, il n’a pas souhaité rester car il ne reste pas très longtemps dans les clubs. Sa philosophie est totalement différente de celle de De Zerbi, Tudor c’est plus physique et agressif. Ce qui plait aux joueurs, c’est l’intensité qui met dans les entrainements. Il faudra que les joueurs s’habituent à un nombre de course important. » Johann Crochet— Source: RMC (01/07/22)