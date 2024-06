OM : les futurs matchs de la N3 et des U19 délocalisés ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le fameux OM Campus pourrait être délaissé par les équipes de N3 et des U19, pour la saison prochaine. Selon La Provence, la pelouse synthétique du Campus serait trop désuète et ne remplirait pas les conditions nécessaires à un match professionnel.

Bye bye l’OM Campus ? L’équipe réserve et les U19 de l’OM pourraient en effet ne plus jouer au camp d’entraînement du club la saison prochaine et pourraient voir leurs matchs délocalisés. Selon La Provence, les conditions de jeu et notamment la pelouse synthétique désuète ne permettraient pas au club de garantir la bonne tenue de matchs professionnels.

Vers une délocalisation des matchs à domicile ?

Une information qui arrive alors que les débats autour de l’amélioration du camp d’entraînement se sont intensifiés ces derniers mois. Les équipes de N3 et de U19 pourraient alors voir leurs matchs délocalisés. Selon La Provence, plusieurs options sont étudiées, mais la possibilité de voir l’OM jouer au Stade de Lattre-de-Tassigny, le stade du FC Aubagne, serait grande.

