OM : Les gros regrets de Jorge Sampaoli après son départ

Jorge Sampaoli a quitté l’Olympique de Marseille il y a quelques années maintenant. L’entraîneur argentin revient sur cette décision et semble avoir pris du recul.

L’Olympique de Marseille a connu de nombreux coachs ces dernières années et Jorge Sampaoli en a fait partie. Arrivé pour remplacer AVB en cours de saison, l’Argentin est resté 1 an et demi avant de claquer la porte pour des raisons de recrutement. Dans un entretien accordé à RMC, le coach s’est exprimé à ce sujet et avoue qu’il s’agissait peut-être d’une erreur de sa part.

Les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille

💬 »J’ai senti que le club n’avait pas forcément les moyens de lutter contre le PSG, donc j’ai préféré me mettre de côté » 🔵⚪️ Jorge Sampaoli, invité exceptionnel de Rothen s’enflamme, revient sur les causes de son départ de l’OM pic.twitter.com/Ex86qCaKwO — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 25, 2024

« Comme je l’ai déjà dit, après avoir été vice-champion de L1 et qualifié en Ligue des Champions, j’avais d’autres aspirations. J’ai senti que le club n’avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. Par respect pour le propriétaire, je me suis mis de côté. Je pensais que le club avait besoin d’autres types de joueur, et comme le club ne pouvait les prendre, j’ai préféré me mettre de côté. C’était un moment exaltant, on sortait d’une saison très bonne et on était vraiment à la lutte pour le titre. Cela pouvait, selon moi, stimuler une vraie volonté d’aller lutter pour gagner un titre avec Marseille. Non, c’était une décision… Une fois que c’était pris, c’était pris. Après, les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille. Mais il faut prendre les décisions sur le moment. En revanche, oui, les choix que j’ai faits après Marseille, ça a été des erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais autrement », avoue Jorge Sampaoli sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.