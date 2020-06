OM : Les images du maillot extérieur de la saison prochaine !

RMC Sport a dévoilé les images du futur maillot extérieur de l’OM pour la saison prochaine. Avec une particularité sur le graphisme…

Ce maillot avait déjà fuité, cette fois-ci c’est officiel selon RMC Sport. Le maillot extérieur aborde un bleu marine avec un col rond d’une couleur bleu clair. La particularité de cette tunique, c’est que chaque exemplaire est différent avec un graphisme qui change sur les maillots. Le petit clin d’oeil discret à la ville de Marseille, c’est l’apparition de Notre-Dame de La Garde au centre de la tenue olympienne.

D’après RMC Sport, le club devrait officiellement sortir le maillot la semaine prochaine. Certains joueurs comme Benedetto ont participé au shooting photo qui a eu lieu au Stade Vélodrome.

OM : Les images du maillot away pour la saison 2020-2021 https://t.co/p7b7wFnPKW via @RMCSport

Maillot OM away saison prochaine, by Puma 😉. Architecture marseillaise et Notre Dame de la Garde en bonne place. Détails sur https://t.co/oiQPShM6XZ pic.twitter.com/Zvah3nxVOJ

— Florent Germain (@flogermain) June 4, 2020