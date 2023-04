OM : Les joueurs à surveiller du côté de Troyes

Après le match nul à Lorient le week-end dernier (0-0), l’OM retrouve le Stade Vélodrome ce dimanche contre Troyes. FCM a contacté David Mutel, journaliste pour Canal 32 (interview complète à retrouvé à 18h10). Il explique quels seront les joueurs à surveiller du côté de Troyes.

L’Olympique de Marseille affronte Troyes ce dimanche au Stade Vélodrome dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1. Les marseillais n’ont plus gagné depuis 5 match à domicile et devront s’imposer pour rester au contact du RC Lens. En face d’eux, l’ESTAC fait figure d’outsider. Avec 3 points pris sur 33 possible lors de la phase retour, les troyens sont la plus mauvaise équipe du championnat sur cette période. Au match aller, les marseillais s’étaient imposé au Stade de l’Aube (0-2).

🙌 L’OM dépassera le 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗮𝘂 𝗩𝗲́𝗹𝗼𝗱𝗿𝗼𝗺𝗲 cette saison en Ligue 1 en cas d’affluence supérieure à 61025 spectateurs contre Troyes. Cela n’est arrivé que 2 fois dans l’histoire olympienne (2014-2015 et 2004-2005).#OMESTAC #StatsMatch pic.twitter.com/PBLMCFyJWZ — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) April 13, 2023

Baldé, Lopez, Kouamé… les joueurs à surveiller à Troyes !

David Mutel, journaliste pour Canal 32, est revenu pour FCM sur les cinq joueurs à surveiller du côté de Troyes. « Le meilleur buteur troyens cette saison Mama Baldé a quelques difficultés ces dernières semaines. Il a marqué un but sur penalty lors des derniers matchs. Il peut cependant faire la différence devant. Il a un beau coup de rein et reste un bon buteur. Il y a aussi Ronny Lopez. Il a été recruté à l’intersaison. Il apporte au club son expérience. Il a joué à Séville, à Lille, à Monaco … Il a joué la ligue des Champions. Il est pris dans le marasme actuel mais il peut tenir le ballon » explique le journaliste. Il poursuit : « Adil Rami est aussi un élément très important de l’effectif. Depuis quelques semaines, il a retrouvé du rythme et parvient à mieux terminer les rencontres. Il a un statut, il a ce rôle de leader dont le club a besoin. Rominigue Kouamé peut percuter et faire mal aux défenses. En début de saison, il avait un nombre de dribbles plus important que Neymar. Il y a également Lucien Agoumé au milieu de terrain. Il est prêté par l’Inter Milan. Même s’il alterne le bon et le moins bon, il peut lui aussi se montre décisif »