L’OM va faire des économies… les joueurs olympiens placés en chômage partiel !

L’Olympique de Marseille a suspendu ses entraînements à minima jusqu’au 2 Avril. Et ce n’est pas tout, puisque le club marseillais a décidé de placer les joueurs en chômage partiel…

Le coronavirus a fait suspendre le championnat français. L’Olympique de Marseille a suspendu ses entraînements jusqu’au 2 Avril pour éviter la propagation du virus. Les joueurs ont reçu un programme d’entraînement individuel qu’ils vont devoir respecter.

Après Lyon et Amiens, les dirigeants marseillais ont décidé de mettre les joueurs en chômage partiel. Une mesure qui permet au club de ne verser que 84 % du salaire net à son employé. De plus, l’État prend ensuite à sa charge ce salaire, qu’il reverse à l’entreprise, jusqu’à 5 400 € (plafond de 4,5 fois le SMIC).

Restez chez vous !

« L’Olympique de Marseille informe qu’à la suite du discours du Président de la République d’hier soir, l’ensemble des entraînements est suspendu jusqu’au 2 avril. Chaque joueur s’est vu remettre un programme d’entrainement personnel et l’ensemble du staff médical et sportif est à leur disposition pour leur apporter l’aide et l’assistance nécessaires en cas de besoin.

L’évolution de la pandémie et les futures décisions de l’exécutif nous amèneront évidemment à reconsidérer cette décision si nécessaire. L’Olympique de Marseille souhaite bon courage à tous. Protégez-vous ainsi que vos familles et surtout, restez chez vous ! » Source: Olympique de Marseille