OM : « Les joueurs ont eu du mal à digérer la transition Sampaoli / Tudor »

Les joueurs de l’OM ont demandé une réunion avec Pablo Longoria après le match face à l’AC Milan dimanche dernier. Que s’est-il dit ? Notre consultant et ancien joueur olympien, Jean Charles de Bono donne quelques éléments dans notre dernière émission Débat Foot Marseille ce jeudi.

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi consacré notamment à la réunion entre les joueurs de l’OM Igor Tudor et Pablo Longoria. Ce dernier a tenu a rappeler le rôle de chacun au sein du club. Notre consultant et ancien joueur de l’olympique de Marseille, Jean Charles de Bono évoque les raisons de cette réunion et les sujets abordés lors de celle-ci.

La réunion s’est plutôt bien passée

« Longoria a raison de rappeler que l’institution passe avant tout le monde. Les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants sont tous de passage. Lors de cette réunion, il ne s’est pas passé grand-chose en fait. Ils ont ré-expliqué pourquoi Tudor est arrivé. Un entraîneur avec beaucoup d’exigences notamment sur le plan physique et un travail très lourd. C’est que les joueurs n’ont pas très bien compris. La saison dernière avec Sampaoli il y avait un travail beaucoup plus tactique et totalement différent. Avec Tudor tout est basé sur le mental, le physique, l’agressivité, sur un rapide. Les joueurs ont un peu de mal à digérer cette transition car il y a une différence totale. Le président Longoria a choisi cet entraîneur, il ne va pas le désavouer en l’espace de trois semaines quand même… Donc l’idée c’était que des deux côtés, entraîneur et joueurs, on mette de l’eau dans son vin pour que tout se passe bien. Et la réunion s’est plutôt bien passée. » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (04/08/2022)

