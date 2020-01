OM: Les joueurs réagissent à la conférence de presse de Villas-Boas !

Mercredi en conférence de presse, André Villas Boas a clairement laissé entendre qu’il n’était pas certain d’être encore le coach de l’OM la saison prochaine. Une déclaration apparemment sans conséquence pour les joueurs marseillais…

La conférence de presse de Villas-Boas a mis le feu à Marseille hier. Les supporters marseillais craignent que le coach portugais quitte le navire. Selon les informations de La Provence, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas devraient même rencontrer aujourd’hui pour évoquer le nœud de tension. Andoni Zubizarreta ne devrait, lui, pas prendre part au rendez-vous, toujours selon le quotidien local. Le président aurait été surpris des déclarations de son entraîneur ainsi que du timing choisi. Concernant les joueurs selon un membre du vestiaire contacté par RMC, l’objectif premier est d’abord de se qualifier pour la Ligue des Champions…

On veut cette qualification en LDC — le vestiaire

« On est dans notre saison, on veut cette qualification en Ligue des champions et on n’a vu aucun changement d’attitude chez le coach et c’est ça l’essentiel. Le reste, on verra cet été… » RMC Sport