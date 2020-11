OM : « Les joueurs sont arrivés à un tel niveau d’égoïsme et d’individualisme… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi consacré à la défaite de l’OM à Porto avec Jean Charles de Bono et Thierry Audibert. Ce dernier pousse un coup de gueules à l’encontre des joueurs de l’OM à voir en images ci-dessous.

Blogger, éditorialiste sur le football Club de Marseille, et fervent supporter de l’Olympique de Marseille, Thierry Audibert n’a pas mâché ses mots suite au triste record de 12 défaites d’affilées égalisé par le club marseillais cette semaine en Ligue des champions contre Porto.

« Le pire c’est qu’ils sont capable de s’arranger psychologique avec ça en se disant qu’ils ne sont pas responsables des 9 autres défaites. Je pense que les joueurs sont arrivés à un tel niveau d’égoïsme et d’individualisme, ils n’ont plus aucune valeur. Ce sont des gens dont tu te demandes même s’ils aiment le football, leur métier. Quand tu vois ce que tu vois hier (mardi soir, ndlr) et ce que tu vois depuis le début de la saison tu es obligé de te poser la question. Tu te dis mais est-ce que ces mecs réfléchissent au jeu, au football, à la place qu’ils voudraient occuper dans l’histoire du club, jusqu’au ils veulent aller, jusqu’ou ils sont prêts à faire des sacrifices pour y parvenir. Pour beaucoup d’entre-eux à part les euros qui tombent tous les mois et tous les avantages que leur donne cette notoriété et l’abondance de cet argent dont ils ne savent même plus que faire, je pense que dans la tête ils ne sont pas du tout à leur métier, ils ne sont pas du tout investi » Thierry Audibert – Source : FootballClubdeMarseille.fr

😡 @TBAudibert « C’est à se demander si ils aiment le football ou même leur métier » Replay ici 👉 https://t.co/kqthTdVSQM#TeamOM #OM pic.twitter.com/yXWJrjb2FR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 5, 2020

