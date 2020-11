Strasbourg – OM : Deux absents côté marseillais… six en plus du coach du côté alsacien ?

Après sa nouvelle débâcle en Ligue des Champions, l’OM va affronter le RC Strasbourg ce vendredi soir. Si André Villas-Boas doit faire avec au moins deux absents, la liste est plus longue du côté du club alsacien…

L’OM va devoir se relancer après la grosse claque reçue à Porto mardi. Les olympiens vont jouer vendredi soir face à un club en difficulté en ce début de saison, Strasbourg. André Villas-Boas va devoir bricoler une défense pour ce match car Hiroki Sakai et Alvaro sont suspendus pour cette rencontre. Du côté de Strasbourg, la situation est plus compliquée…

Laurey toujours à l’isolement ? Ajorque suspendu, Aholou positif au Covid…

C’est un Strasbourg diminué qui va recevoir l’OM demain soir. En effet, le buteur Ludovic Ajorque est lui aussi suspendu pour cette rencontre. Une absence qui s’ajoute à une liste de plusieurs joueurs blessés : Lebo Mothiba (genou), Idriss Saadi (adducteurs), Matz Sels (tendon d’Achille) et Mahamé Siby (cuisse). De plus, le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou a été testé positif au Coronavirus et sera donc absent tout comme son coach Thierry Laurey. Le technicien aurait encore une petite chance d’être présent à la Meinau après une période de confinement à condition que son dernier test soit négatif…