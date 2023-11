OM: « Les Marseillais sont collectivement moins forts que beaucoup d’autres équipes de Ligue 1 »

Après le match nul face au LOSC (0-0) ce samedi, l’Olympique de Marseille pointe à la 9e place du classement, avec un match en moins, à jouer contre l’Olympique Lyonnais le 6 décembre. Présent sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a critiqué Gennaro Gattuso et son équipe.

L’OM, qui a concédé le match nul face à Lille (0-0) ce samedi, occupe la 9e place de Ligue 1 après 11 journées et un match en moins, à jouer contre l’Olympique Lyonnais le 6 décembre. Dans l’émission les Grandes Gueules du Sport, Pascal Dupraz a chargé Gennaro Gattuso et son équipe: « Quatre points en quatre matchs pour Gattuso, une seule victoire en quatre matchs de championnat, ce n’est pas ce que l’on espère pour l’Olympique de Marseille. Il faut qu’ils revoient leur ambition à la baisse« , a affirmé l’ancien entraîneur d’Evian Thonon-Gaillard, de l’ASSE ou de Caen sur les ondes de RMC Sport.

« Après 10 matchs, ils ne comptent que 13 points et contre le LOSC, la copie est trop terne. Je comprends les sifflets »

🗣💬 « C’est 1 seule victoire en 4 matches pour Gattuso… C’est trop peu par rapport à ce qu’on espère de l’OM pour finir dans les quatre premiers. » Pascal Dupraz estime que Marseille doit revoir ses ambitions à la baisse cette saison au regard des prestations observées. pic.twitter.com/yzxoS7hlB7 — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) November 5, 2023

« Après 10 matchs, ils ne comptent que 13 points et hier (contre le LOSC) la copie est trop terne. Ça me laisse penser que Marseille est intrinsèquement ou collectivement moins fort que beaucoup d’équipes, Nice, Monaco, Lille, le PSG ou Lens. Je comprends les sifflets du Vélodrome quand on voit Pau Lopez jouer à 30 mètres de son but et rendre le ballon à l’adversaire. Il reste énormément de matchs mais c’est une tendance et il y a encore beaucoup de travail« , a-t-il ajouté.