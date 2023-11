OM – LOSC: Mea culpa de Fonseca sur l’arbitrage, son entourage dément un quelconque coup de gueule !

À l’issue du match nul et vierge entre l’Olympique de Marseille et le LOSC ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a tenu à calmer le jeu après la diffusion à la mi-temps sur Canal + de son énorme coup de gueule envers l’arbitre de la rencontre Stéphanie Frappart.

Interrogé au micro de Canal + après le match nul glané sur la pelouse de l‘OM (0-0), l’entraîneur de Lille Paulo Fonseca a tenu à calmer le jeu après la diffusion à la mi-temps sur Canal + de son énorme coup de gueule envers l’arbitre de la rencontre Stéphanie Frappart. « À 11 contre 14 c’est difficile de gagner des matchs! », pouvait-on entendre.

« L’arbitre essaie de faire du mieux qu’elle peut. Le coup de gueule ? C’est l’émotion du match »

Fonseca : « Je ne veux pas parler de l’arbitrage. Je pense que le match n’était pas facile pour l’arbitre. » #OMLOSC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2023

« Je sais que l’arbitre essaie de faire du mieux qu’elle peut, le match n’était pas facile. Juste que peut-être 1 ou 2 décisions pouvaient changer la rencontre, mais ce n’est pas à cause de l’arbitre qu’on n’a pas gagné, a affirmé le technicien portugais. Le coup de gueule ? C’est l’émotion du match, c’est tout, mais ce n’est pas possible de dire qu’on n’a pas gagné à cause de l’arbitre« , a-t-il ajouté.

À noter que l’entourage de Paulo Fonseca dément et affirme que ce n’était pas lui sur les images diffusées par Canal + qui avait pesté contre l’arbitrage.