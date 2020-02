Mercato OM : Les minots à l’honneur, certains vont devoir signer pro…

L’OM se déplace à Lyon ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. André Villas-Boas doit faire avec de nombreux absents et a donc convoqué plusieurs jeunes du centre de formation, plusieurs n’ont pas (encore?) signé leur contrat pro…

Sans Thauvin, Caleta-Car, Amavi, Benedetto ni Radonjic, André Villas-Boas se retrouve avec un effectif très court. Le coach olympien a donc convoqué plusieurs minots du centre de formation pour ce déplacement à Lyon. Si Dia fait souvent partie du groupe et que Kamara, Perrin, Lopez et Aké sont présents à chaque match, par contre Abdallah, Nkounkou, Chabrolle et surtout le jeune Bertelli ne sont pas des habitués…

Les minots Nkounkou et Bertelli n’ont pas (encore) signé pro



Cette saison, l’OM donne sa chance aux jeunes pousses même si certains n’ont pas encore signé de contrat pro. C’est le cas pour Nkounkou et Bertelli. D’ailleurs, le correspondant de l’Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire précise que le milieu offensif de 16, Bertelli fait partie des jeunes qui devrait se voir proposer un contrat pro en fin de saison…

Bertelli fait partie des jeunes ciblés par Nasser Larguet pour une très prochaine proposition de premier contrat pro, avec Richard, Rahou et Souaré #OM https://t.co/gq6FNgZ1Cs — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 11, 2020