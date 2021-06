OM : Les mots de Milik après son forfait pour l’Euro…

Déclaré forfait pour l’Euro 2020, Arek Milik a publié un message sur son compte Twitter, apportant son soutien à ses coéquipiers en sélection polonaise.

Gros coup dur pour Arek Milik qui ne pourra pas disputer l’Euro 2020 avec la Pologne. L’actuel attaquant de l’Olympique de Marseille est blessé au genou et est indisponible pour sa sélection. Sur son compte Twitter, il a publié un message pour apporter son soutien à ses compatriotes et évoquer cette douloureuse nouvelle.

Gra dla Polski na Euro to marzenie każdego piłkarza. Opuszczenie zespołu jest dla mnie trudne, ale to świadoma decyzja. Wiem, że nie mogę grać na 100 %. Pożegnałem się z kolegami. Powiedziałem, że będą mieli super kibica, który będzie ich wspierał z domu. Do boju Polsko! 🇵🇱 pic.twitter.com/tra2kwz6j6

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) June 8, 2021