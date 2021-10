OM: Les mots forts de Saliba

Auteur d’un match solide William Saliba n’était pas loin de marquer en début de deuxième mi-temps, après un corner frappé par Payet. Résultat, les Marseillais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à Galatasaray…

Très déçu en fin de match, William Saliba a exprimé toute sa frustration en fin de match. Pas le choix selon lui, il faudra gagner la prochaine rencontre pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition :

Il faudra gagner pour espérer une qualification– Saliba

A lire aussi : OM – Galatasaray (0-0) : Gros manque de réussite pour les marseillais qui ne trouvent pas la faille !

« Je pense qu’on aurait pu prendre les trois points ici, chez nous. Il y a un penalty qui aurait dû être sifflé. Mais bon, c’est comme ça… On est frustrés, mais ce n’est pas fini, il reste encore quatre matchs et on va tout donner pour arracher la qualification. Il faudra gagner dès le prochain match pour espérer une qualification » William Saliba— Source: W9 (01/10/21)

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (0-0) contre Galatasaray ce jeudi soir en match. Le coach olympien a donné son sentiment sur la prestation de son équipe ainsi que sur le pénalty non sifflé sur Guendouzi.

A lire aussi : OM – Galatasaray (0-0) : Gros manque de réussite pour les marseillais qui ne trouvent pas la faille !

« On a effectué une entame un peu confuse, on a manqué de précision dans nos sorties de balle, malgré nos efforts, on n’a pas pu obtenir la victoire. On a été nettement supérieur au Lokomotiv Moscou et encore nettement supérieur à Galatasaray, ce soir (jeudi). L’équipe mériterait d’avoir six points. Le penalty refusé à Guendouzi ? L’arbitre était très proche de l’action, ensuite il s’est servi de la VAR pour prendre une décision. Je ne m’occupe pas de ça, moi je m’occupe des joueurs et du terrain. Ünder a été bien meilleur en deuxième mi-temps, il est fondamental pour nous, malheureusement, il a manqué un peu de précision pour marquer ou faire la passe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse