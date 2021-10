OM: Les mots forts d’une légende du foot envers Bernard Tapie

Bernard Tapie s’est éteint ce dimanche à l’âge de 78 ans. Une disparition qui affecte le monde du football, ainsi les témoignages fleurissent…

Bernard Tapie avait réalisé un coup énorme en recrutant Franz Beckenbauer en tant qu’entraineur. Légende du football allemand et du Bayern Munich, il débarque sur le banc de l’OM en 1990. Alors que l’Allemand ne s’adapte pas à Marseille, le président Tapie décide de le renommer directeur technique.

L’international allemand s’est confié au journal l’Equipe à propos du personnage emblématique de Marseille :

Impressionné par sa forte personnalité– Beckenbauer

« Bernard Tapie m’aura toujours impressionné par sa forte personnalité. Il a constamment cru en tout ce qu’il a entrepris. Me concernant, au moment de me convaincre de devenir le nouvel entraîneur de l’OM, il a su se montrer persévérant jusqu’à ce que je craque, car je n’étais pas très motivé au départ. Mais au final, je n’ai pas pu résister à son côté charismatique. C’était franchement impossible. En fin de compte, avec son caractère et sa force de persuasion, il m’a fait les yeux doux en réussissant à me séduire. Puis très vite, plusieurs affaires ont fait la une des médias français avec Tapie mêlé à plusieurs scandales. En décembre 1990, je lui ai demandé d’accepter ma démission, mais il a fini là encore par me persuader de continuer jusqu’à la fin de la saison. Non plus comme entraîneur, mais en tant que directeur technique. Humainement, cette aventure aura été particulièrement enrichissante. Même si sur le coup, cela me perturbait qu’il se mêle trop du domaine sportif et qu’il soit constamment inséré dans la vie professionnelle du groupe, quasiment au quotidien, ce qui n’était pas son job, je l’ai compris avec un certain recul, sachant qu’il aimait son club par-dessus tout et qu’il s’est donné les moyens d’aller au bout de ses ambitions. Il voulait toujours avoir le dernier mot. Juste avant le coup d’envoi des matches, il changeait subitement la tactique sans me laisser le choix. Il avait le droit, car en France, le président joue un rôle plus important qu’en Allemagne et il peut tout se permettre. C’était lui le patron, quasiment le propriétaire de l’équipe. Je suis heureux d’avoir travaillé avec un personnage aussi fascinant et déroutant » Franz Beckenbauer— Source: L’Equipe (04/10/21)

La messe des obsèques de l’ancien président de l’Olympique de Marseille aura lieu ce vendredi 11h à Marseille, à la cathédrale de la Major.Il sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues dans le 9e arrondissement de la ville, pas loin de l’enceinte marseillaise…