OM : Les notes de Jonathan Clauss avec l’Equipe de France

Seul joueur de l’OM à avoir joué avec l’Equipe de France hier soir face au Danemark (0-2), Jonathan Clauss est rentré à la mi-temps. Voici les notes attribuées par les différents médias à son égard.

Les notes de Jonathan Clauss

Avec 45 minutes de jeu après être entré à la mi-temps à la mi-temps à la place de William Saliba, voyons comment la prestation de l’ancien lensois à été perçue par l’ensemble de la presse :

Footmercato : 4/10 – « Il a été plus disponible que Pavard, mais a été mangé défensivement à plusieurs reprises. »

L’Equipe : 5/10 – « Il a fait une bonne entrée en jeu même si ce n’était pas non plus retentissant. Il a montré une vraie énergie, a offert une passe à Mbappé qui aurait pu être décisive (67e). Il a eu aussi un peu de déchet par moments, aurait pu centrer plus tôt à d’autres. Une prestation plutôt rassurante. »

Eurosport : 4/10 – « Le Marseillais a tout de suite amené de la profondeur. Généreux, il a aussi touché ses limites dans les duels face à des Danois bien plus gaillards. Son bon centre en retrait pour Mbappé (68e) méritait un meilleur sort mais il s’est globalement montré trop brouillon. En bref : trop léger. »

So Foot : 5/10 – « Ça, c’est un vrai piston. Mettons les joueurs à leur poste. »

Le Parisien : 4,5/10 – « Il a mis un peu plus d’animation sur le côté droit. »

