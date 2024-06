OM : les plus gros coups mercato de Giovanni Rossi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Roberto De Zerbi va bientôt poser ses valises à Marseille. La direction olympienne va faire venir un proche du tacticien italien, Giovanni Rossi.

Annoncé ce lundi 17 juin par les médias italiens, Giovanni Rossi va débarquer à l’OM et y signer un contrat de 3 ans. Ce dernier a été directeur sportif à Sassuolo pendant 10 ans en deux fois de 2013 à 2017 puis de 2018 à 2024. Il a aussi fait des passages à la Juventus (directeur du centre de formation) et à Cagliari. Ce dernier a donc travaillé avec Pablo Longoria et Roberto De Zerbi sur ces deux périodes. L’Equipe précise que « Giovanni Rossi va s’engager pour trois ans à l’OM en tant que directeur technique. Son rôle sera de faire le lien entre le staff et la présidence, comme homme de confiance des deux camps. De Rossi, 58 ans, sera présent aussi bien dans la gestion quotidienne que dans la construction de l’effectif. »

Un directeur technique très compétent

Il va apporter son expertise au niveau du recrutement, connu pour les grosses plus-values, qu’il a réalisées sur des joueurs auparavant sur de jeunes joueurs. Ce qui n’est pas le point fort de l’OM, avec par exemple Vitinha pour ne citer que lui. Rossi, c’est des plus-values très importantes à son actif, un aspect tellement important dans le football moderne, qui ne peut que soulager l’OM. Le compte Massilia Zone a listé les plus marquante.

– Manuel Locatelli (acheté 12M à 21 ans revendu 37M)

– Gianluca Scamacca (acheté 4M à 18 ans revendu 29M)

– Jérémie Boga (acheté 3.5M à 22 ans revendu 22M)

– Merih Demiral (acheté 8M à 22 ans revendu 20M la même année)

– Hamed Junior Traoré (acheté 16M à 21 ans et revendu à 26M)

– Matteo Politano (acheté 3.5M à 22 ans et revendu 21M)

– Lorenzo Pellegrini (acheté 1M à 18 ans et revendu 10M)

– Maxime Lopez (acheté 2M€)

– Davide Frattesi (acheté 5M€ et revendu 30M€)

