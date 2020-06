OM : Les points forts et points faibles de Cheick Souaré

L’OM a fait le choix de proposer des contrats pros à plusieurs jeunes de son centre de formation. Six ont déjà accepté l’offre, dont le milieu de terrain de 17 ans, Cheick Souaré…

Cheick Souaré fait parti de la génération 2002 comme Isaac Lihadji. Sauf que le milieu relayeur a lui accepté de signer avec son club formateur. Ce gaucher de 17 ans fait partie des espoirs du clubs, comme le jeune Bertelli. Invité dans DFM la semaine dernière, Azir Saïd Mohamed Cheik, qui suit assidûment les équipes de jeunes, nous avait dressé son portrait (voir extrait ci-dessus). Ce mardi, c’est un salarié de l’OM qui détaille les points forts et les points faibles de Souaré…

Souaré, techniquement, il est très doué, il va très vite…

« Il fait partie des trois plus intéressants, avec Bertelli (milieu également) et Kamardin (défenseur central). Techniquement, il est très doué, il va très vite, c’est un accélérateur du jeu. Devant le but, il est assez adroit. Il lui reste peut-être encore deux choses à travailler : son volume de jeu et son repli défensif à la perte du ballon. » Salarié de l’OM – source : L’Equipe (16/06/2020)