OM : Les premières images de Gattuso à l’entrainement

Arrivé hier à Marseille, Gennaro Gattuso a signé dans la foulée son contrat avec l’OM. Le technicien italien a dirigé son premier entrainement mercredi soir. Le site officiel a publié les premières images…

Dans la foulée de sa prise de fonction, notre nouveau coach 𝙂𝙚𝙣𝙣𝙖𝙧𝙤 𝙂𝙖𝙩𝙩𝙪𝙨𝙤 🇮🇹 a dirigé son 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 hier soir au Centre Robert-Louis-Dreyfus 💪 pic.twitter.com/xxNLOQIt5F — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 28, 2023

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de son nouveau coach : Gennaro Gattuso ! L’ancien milieu de terrain a livré ses premiers mots au site officiel du club, OM.fr.

Gennaro Gattuso met en avant la ferveur du stade Vélodrome. «Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent.»

Daniel Riolo avait pointé du doigt le manque de style de jeu proposé par l’ancien coach du FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. »