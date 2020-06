OM : Les premiers détails de la préparation estivale (Stages / matchs)

L’Olympique de Marseille et son entraineur André Villas-Boas ont fixé la date de reprise de l’entraînement le 26 juin prochain. Les premiers détails de cette préparation d’avant saison ont été également révélés.

Après le départ annoncé d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a décidé de rester à l’OM la saison prochaine. Le technicien portugais a fixé la date de reprise de l’entrainement le 26 juin afin de préparer au mieux la saison prochaine. RMC Sport révèle les premiers détails de cette préparation estivale.

DEUX stageS AU PROGRAMME

Un premier stage serait prévu au Portugal à Faro à partir du 30 juin. Il devrait durer une douzaine de jours, et sera probablement ponctué d’une rencontre amicale. Les olympiens reviendront ensuite quelques jours à Marseille avant s’envoler vers l’Allemagne pour un second stage avec 2 matchs amicaux au programme.

Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille restera ensuite à Marseille pendant le mois d’Aout et programmera d’autres rencontres amicales en fonction de l’évolution de la crise du Covid19 et de la possibilité ou non d’accueillir du public dans les stades.