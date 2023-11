OM: les probables titulaires face à Lens !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier va être opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Ounahi est encore forfait à la suite de sa blessure au dos et ne pourra pas le remplacer dans le onze. François-Régis Mughe est également indisponible tout comme Samuel Gigot qui est suspendu. Tandis que Pierre-Emerick Aubameyang fait son retour dans le groupe olympien.

Pau Lopez, qui s’est remis de sa blessure, sera titulaire dans les buts comme à Athènes ce jeudi où il a réalisé une grande performance. Balerdi devrait être aligné en défense à la suite de la suspension de Gigot aux côtés d’Mbemba, Clauss et Lodi. Veretout devrait être titulaire au milieu avec Kondogbia. Devant, Harit pourrait être titulaire dans l’axe, Vitinha pourrait être de nouveau aligné en pointe, Ndiaye devrait retrouver le côté droit de l’attaque marseillaise tandis que la dernière place se jouera probablement entre Sarr et Correa !

4-2-3-1 avec Vitinha de nouveau titulaire ?

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Kondogbia Veretout

Harit

Sarr (ou Correa) Vitinha (ou Aubameyang) Ndiaye

« Le match de demain ne sera pas capital pour la saison »

Gennaro Gattuso a évoqué le match face à Lens ce samedi en conférence de presse: « Le match de demain ne sera pas capital pour la saison. On peut penser que c’est le cas au vu du classement mais il reste énormément de rencontres. Lens est l’équipe qui court le plus en L1. C’est une équipe très physique, dans un système très agressif », a constaté le coach marseillais.

« On a préparé le match, mais on a peu d’énergie après le match de jeudi. Ce n’est pas une excuse. On sera prêt. Il faudra batailler et faire preuve de beaucoup d’attention. Ce sera une grande bataille, a ajouté Gattuso avant de conclure: « On doit jouer verticalement pour éviter la première pression adverse. Je suis ici depuis 50 jours. Il est clair que nous n’avons pas encore atteint la perfection. On essaie surtout de passer la première pression adverse pour imposer notre jeu. »