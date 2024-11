OM : les probables titulaires face à Lens !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce samedi 23 novembre 2024 au stade Bollaert-Delelis pour la 12e journée de Ligue 1. Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi face aux Sang et Or dans ce duel crucial pour le haut du classement.

Avant la trêve internationale, l’OM a connu une soirée cauchemardesque en s’inclinant lourdement face à Auxerre (1-3) au stade Vélodrome. Cette défaite, qui a mis un gros coup au moral des marseillais et de son entraineur Roberto De Zerbi. Les Marseillais, actuellement troisièmes à trois points du RC Lens, doivent impérativement réagir pour ne pas se laisser distancer dans la lutte pour les places européennes. Will Still doit faire avec deux suspendus dans l’axe de sa défense et des blessés à droite et Said en attaque.

Pour Roberto De Zerbi, Carboni, Blanco et Moumbagna sont des blessés de longue date, auxquels il faut ajouter les forfaits d’Amine Harit et Derek Cornelius mais aussi de Pol Lirola !

Harit, Cornélius et Lirola blessés

Kondogbia, Wahi et Koné alignés ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (Brassier reste une option). Lirola est forfait et donc Murillo devrait animer le côté gauche, Merlin le droit. Højbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu, tandis que Koné sera probablement le trosiéme milieu de terrain. Greenwood, Rowe et Wahi devraient quant à eux débuter sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg, Koné – Greenwood, Rowe, Wahi

#DeZerbi : « Ismaël Koné ? Il a un potentiel énorme, un des meilleurs de la L1. Il a eu des problèmes physiques, il doit connaitre ce championnat, il peut faire mieux. Il a peu exploité ses capacités, il faut qu’il ait un déclic mental sinon le potentiel ne sert à rien. Il y a… pic.twitter.com/woewcUJB4s — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 22, 2024



