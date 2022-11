OM: Les probables titulaires face à Monaco !

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace à Monaco pour le compte de la 15e journée de championnat. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après une période de crise, l’OM s’est relancé en battant Lyon 1-0 au stade vélodrome. Igor Tudor s’était privé de Guendouzi lors de ce choc, mais devrait revenir à son équipe type en alignant l’international français un cran plus haut… Payet devrait quant à lui une nouvelle fois s’installer sur le banc, tout comme Bamba Dieng. En défense, le trio face aux lyonnais devrait être reconduit, sachant que Bailly est une nouvelle fois forfait.

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

Je serais déçu de voir évoluer mon équipe en bloc bas et de gagner 1-0 à l’arraché

A lire : OM : Le gros tacle de la compagne de Clauss

« Les sifflets ? La performance de l’équipe est un peu le reflet de l’entraîneur et de son travail, le reste, ce sont un peu des débats stériles, de la fumée. Je ne me dis pas d’emblée, contrairement à ce que beaucoup de gens vont penser : « Il faut gagner, avoir beaucoup de victoires au compteur. » Le plus important est que l’équipe produise un beau football, qui divertit les gens, leur procure des émotions. Qu’ils sortent en se disant : « L’équipe a tout donné, avait envie de marquer, c’était un beau match. Je ne pense pas qu’aux victoires, en qualité de supporter d’une équipe, je serais déçu de voir évoluer mon équipe en bloc bas et de gagner 1-0 à l’arraché. Faire un match de merde et l’emporter, ce n’est pas moi, je ne vais pas célébrer cela. Le futur du football va dans cette direction du divertissement. Après, évidemment, pour un entraîneur comme moi, la victoire est la chose la plus importante, il n’y a pas seulement les émotions. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)