OM: Les probables titulaires face à Rennes

Ce soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Rennes pour la 37e journée. Quelle équipe sera alignée par Jorge Sampaoli face aux Rennais?

Pour son déplacement à Rennes, Jorge Sampaoli devra toujours se passer des services de Balerdi, Konrad, Alvaro mais aussi Dimitri Payet, victime d’une blessure musculaire face à Feyenoord. En plus du Réunionnais, Bakambu est très incertain pour ce déplacement capital. Par contre, plusieurs joueurs devraient faire leur retour.

En effet, Milik et Harit, blessés face à Feyenoord, seront dans le groupe. Cela devrait aussi le cas de Gerson, DCC et Dieng qui eux n’avait pas pu terminer le match face à Lorient dimanche dernier.

Gerson à gauche ?

Steve Mandanda devrait terminer la saison, le portier est en forme et Sampaoli a expliqué que son expérience était précieuse en l’absence de Payet. Devant lui, Saliba sera aligné, il sera suspendu lors du dernier match face à Strasbourg. Il devrait être accompagné par Caleta-Car, Luan Peres à gauche et Rongier à droite.

Au milieu de terrain, Guendouzi sera titulaire après une semaine de repos, il devrait être accompagné par Kamara et Gueye si Gerson joue plus haut. Devant, Milik pourrait débuter sur le banc, Bamba Diend pourrait être l’attaquant s’il est à 100%. Under, auteur d’un bon match à Lorient, devrait être confirmé, Gerson pourrait lui jouer en faux ailier gauche sauf si Harit peut débuter ce match.

Milik et Harit sur le banc ?

Mandanda

Rongier Caleta Car DCC Peres

Guendouzi Kamara Gueye (ou Harit)

Under Dieng (ou Milik) Gerson

« Le match contre Feyenoord peut nous aider. Il faut voir comment on avait su dominer et neutraliser Rennes au match aller. C’est une équipe très forte dans les derniers mètres. Ils ont plusieurs parties du terrain où ils sont très intéressants, avec notamment les latéraux qui peuvent jouer très profond. (…) Il faut qu’on parvienne à les faire reculer le plus loin de notre surface. Ce sera un match très difficile, mais aussi décisif pour le club.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (12/05/2022)

