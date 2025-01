OM : Les probables titulaires face au Havre (HAC) !

L’Olympique de Marseille reçoit les Normands du HAC pour son 1er match de l’année 2025. Voici le onze que devrait aligner Roberto De Zerbi face aux hommes de Didier Digard.

Avant la trêve, l’OM avait parfaitement conclu son année civile en s’imposant sans trembler (0-4) dans le chaudron, face à l’ASSE, pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Afin de démarrer l’année 2025 sur de bons rails, les hommes de Roberto De Zerbi se doivent de gagner ce dimanche (20 h 45) face aux coéquipiers d’un certain André Ayew.

Lirola et Kondogbia absents

Pour Roberto De Zerbi, Carboni et Moumbagna restent des blessés de longue date. À cette liste s’ajoutent Pol Lirola, à la fois suspendu et victime d’une fracture costale droite, ainsi que Geoffrey Kondogbia, absent de l’entraînement vendredi et forfait ce dimanche en raison d’une lésion au mollet gauche.

Cornélius et Maupay alignés ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec devant lui, une défense à 3 probablement composée de Balerdi, Cornelius et Murillo. Merlin prendra la place de titulaire sur le côté gauche tandis qu’Henrique l’imitera de l’autre côté. Højbjerg devrait prendre la 1ère place au milieu en compagnie de Valentin Rongier, en grande forme ces dernières semaines. Rabiot sera une nouvelle fois reconduit dans son poste hybride sur le côté gauche . Greenwood sera titulaire sur l’aile droite tandis que Maupay débutera une nouvelle fois sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi (cap), Cornelius, Merlin – Henrique, Hojbjerg – Rongier, Rabiot – Greenwood et Maupay

En conférence de presse vendredi, le technicien italien a fixé les prochains objectifs de l’OM et averti ses joueurs sur l’attitude qu’ils devront avoir face au HAC :

« Je m’attends à reprendre là où on avait laissé les choses à Saint-Étienne et c’est tout. L’objectif, c’est de battre Le Havre puis le Paris Saint-Germain afin d’être à +3 sur Monaco (…) Un match piège contre Le Havre ? Assurément, je l’ai dit et je le dirai encore. La clé pour être performant, c’est de se souvenir de OM-Auxerre. Si on se souvient de tous nos matches avant le coup d’envoi, on aura aucun risque. Après, il y a des adversaires, des faits de jeu. Au niveau de l’attitude, on n’a pas le droit de se tromper.«

