OM: Les probables titulaires marseillais face à Ajaccio

Ce samedi à 17h, l’Olympique de Marseille reçoit l’AC Ajaccio dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après ses victoires 3-0 à Angers et 4-1 face au Sporting, l’OM va devoir enchainer en Ligue 1. Ce samedi, c’est la lanterne rouge qui vient au Vélodrome et pour ce match Igor Tudor devra se passer des services de Clauss, Guendouzi et Kolasinac blessés. Le coach pourrait décider d’opérer plusieurs changements dans son onze.

Clauss, Guendouzi et Kolasinac forfaits

Pour cette rencontre; qui va se jouer à Marseille, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Balerdi pourrait occuper son meilleur poste à savoir dans l’axe, enfin Gigot qui était remplaçant mardi devrait jouer axe gauche.

Au milieu de terrain, Veretout pourrait laisser sa place à Rongier, il devrait être accompagné par Gueye. Clauss, blessé sera remplacé par Kaboré, Tavares par contre n’a pas vraiment de doublure à gauche. Devant, Payet devrait avoir sa chance, il devrait être accompagné par Suarez. La troisième place devrait être donnée à Gerson.

Gueye et Kaboré titulaires ?

LopezMbemba Balerdi Gigot Kaboré Rongier Gueye Tavares Gerson Payet

Suarez

« C’est une belle chose d’avoir un stade plein, c’est stimulant car il y a une symbiose entre nous et le public. Contre Ajaccio ou Paris, ce sont les mêmes trois points. On doit être à 100%, il faut toujours donner le maximum et pas 90% ou 95%. Il faut garder de l’humilité et du respect pour chaque adversaire. Voilà ce qui est important. (…) Mattéo Guendouzi a reçu un coup mais ce n’est pas grave comme Jonathan Clauss, on devrait les récupérer contre le Sporting. Contre Ajaccio c’est un match important. Il y a trois points à prendre même si c’est un match piège face au dernier.» Igor Tudor – source : Conférence de presse – 07/10/2022