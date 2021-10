OM: Les probables titulaires marseillais face à Clermont

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont ce soir pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Quel onze de départ va opter Sampaoli pour affronter les clermontois ?

L’OM affronte le Clermont Foot à 20h45 à l’occasion de la 12e journée du championnat ce dimanche soir à 20h45. Voici le onze que pourrait aligner l’entraineur argentin de l’Olympique de Marseille face aux clermontois. Le technicien de l’OM devrait disposer d’un groupe au complet. Après avoir fait tourner contre Nice (1-1) mercredi dernier, il pourrait de nouveau aligner un onze type avec les retour de Karama er Rongier notamment au milieu de terrain.

LE ONZE POSSIBLE FACE À CLERMONT

P.Lopez

Saliba Caleta Car Luan PeresKamara

Rongier Guendouzi

Under Payet Gerson (ou Dieng)Milik

« On espère au plus vite retrouver la victoire » — Sampaoli

« On s’attend toujours à plus, mais on vient d’affronter des adversaires très forts. C’était des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l’autre sens. Mais c’est vrai qu’on espère au plus vite retrouver la victoire. (… ) On surveille avec attention chaque joueur. On a en ce moment un calendrier chargé avec des matchs à forte intensité, ça peut avoir une influence sur la prestation des joueurs, il faut en prendre en compte avant le match du week-end, ça comme le fait qu’on a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine. En considérant tout ça, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de dimanche. » Jorge Sampaoli – Conférence de presse (29/10/2021)