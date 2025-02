OM : Les probables titulaires marseillais face à Lyon !

Après une défaite compliquée contre Nice (2-0) la semaine dernière, l’OM reçoit son rival lyonnais ce dimanche à 20 h 45 au Stade Vélodrome. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera-t-il face aux Rhodaniens ?

Les Marseillais avaient bien lancé leur année 2025 avec une large victoire contre Le Havre (5-1), suivie d’un succès face à Rennes (2-1). Mais depuis trois semaines, la dynamique s’est enrayée : élimination en Coupe de France contre Lille, match nul contre Strasbourg (1-1) et revers à Nice (2-0). Pour relancer la machine, les Olympiens affrontent ce dimanche un OL qui sera pour la première fois sous les ordres du technicien portugais Paulo Fonseca, fraîchement nommé à la tête de l’équipe lyonnaise au cours de la semaine. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devra faire sans Carboni et Moumbagna, blessés de longue date, ainsi que sans Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, toujours absents. Ismaël Koné, annoncé sur le départ, ne figure pas dans le groupe, tout comme Lilian Brassier, officiellement transféré à Rennes vendredi. En revanche, le jeune latéral Alexi Koum fait son retour après plusieurs semaines d’absence.

Une première dans le 11 pour Luiz Felipe ?

Rulli sera titulaire dans les buts. La défense à trois sera très probablement composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo (ou Luiz Felipe), qui pourrait disputer ses premières minutes avec l’OM. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg retrouvera, sauf surprise, Rongier dans l’entrejeu, tandis que Rabiot sera sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo (ou Luiz Felipe), Balerdi, Cornelius, Merlin – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay

La décla’ d’avant match d’Adrien Rabiot

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le « Duc », Adrien Rabiot s’est exprimé sur la mauvaise passe actuelle de l’OM et l’importance de relever ce dimanche soir face à l’OL :

« Sur les derniers matches, c’était moins abouti, même dans le jeu. Contre Strasbourg, on fait un match nul, mais le match n’était pas mauvais. À Nice, c’était plus compliqué, on n’a pas montré notre vrai visage. L’important, c’est de continuer à travailler, mais aussi de comprendre que, dans une saison, il y a des hauts et des bas. C’était peut-être un moment de moins bien. Ce qu’on fait, c’est très bien, il ne faut pas se laisser conditionner. On sait qu’à Marseille, après un ou deux résultats moins bons, ça peut vaciller. Il faut garder la tête froide et reprendre dimanche notre marche en avant. On sait comment le match aller s’est fini. Lyon, c’est un match plaisant à jouer, le stade sera plein. Les supporters attendent ce match avec impatience, donc pour tout ça, c’est un match important, pour le classement aussi. Ils ne sont pas très loin, ils se battent pour le podium.