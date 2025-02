Mercato OM : Une recrue surprise de dernière minute attendue à Marseille ? (visite médicale programmée)

L’Olympique de Marseille continue d’animer le marché des transferts avec une nouvelle recrue en approche. Le latéral droit bosnien Amar Dedić s’apprête à rejoindre le club phocéen et pourrait être une pièce maîtresse du dispositif défensif marseillais.

Selon les informations du journaliste Emir Delic, le joueur de 21 ans quittera son club actuel ce soir pour se rendre en France. Il est attendu demain à Marseille afin de passer sa visite médicale, ultime étape avant de signer son contrat avec l’OM, un club au prestigieux passé européen.

« Amar Dedić part ce soir pour la France. Demain, après la visite médicale, il signera un contrat avec l’Olympique de Marseille, ancien champion d’Europe », a révélé Emir Delic sur son compte Twitter.

